Gds: “Palermo-Parma, le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Parma in programma questa sera.

Il Palermo si prepara per la sfida contro il Parma con un assetto tattico che prevede qualche cambiamento significativo rispetto alla formazione vista a Cosenza. Mignani sembra orientato verso un modulo 3-5-2, che permetterà di mantenere una solida struttura difensiva, ma anche di sfruttare la larghezza del campo con gli esterni.

Nel dettaglio, si prevede il rientro di Segre in mediana al posto di Henderson. Questa mossa potrebbe essere determinata dalla ricerca di freschezza fisica o di caratteristiche tecniche diverse in mezzo al campo, dove la battaglia sarà cruciale contro un Parma noto per la qualità dei suoi centrocampisti.

Sul lato destro della mediana, il dubbio tra Di Mariano e Buttaro rappresenta una scelta tattica interessante. Di Mariano, tornato disponibile dopo la squalifica e autore di una buona prestazione contro la Sampdoria, offre maggiori spinte offensive e potrebbe essere prezioso in fase di spinta sulla fascia. Al contrario, Buttaro, che ha segnato a Cosenza e possiede caratteristiche più difensive, potrebbe essere la scelta più prudente considerando la forza degli esterni del Parma. Questa decisione sarà probabilmente presa solo dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.

L’impiego di giocatori come Insigne o Aurelio appare più incerto. Entrambi hanno avuto fino ad ora poco spazio sotto la guida di Mignani, limitati sia dai loro limiti personali sia dal breve tempo a disposizione del tecnico per sperimentare e fare valutazioni approfondite.

Questa partita, quindi, non solo è cruciale per la classifica e il morale del Palermo ma rappresenta anche un test importante per le scelte tattiche di Mignani, che dovrà bilanciare il bisogno di sicurezza difensiva con l’urgenza di creare occasioni offensive per cercare di ottenere una vittoria significativa contro la capolista.