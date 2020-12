L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’inaugurazione delle aiuole di fronte Palazzo d’Orléans, sede della presidenza della Regione.

Adesso al posto dei parcheggi per le auto di servizio è presente una striscia di verde con aiuole ed elementi decorativi in perlato di Sicilia (marmo di Custonaci) per le sfere e le fontane e pietra Billiemi per la pavimentazione.





«Abbiamo aumentato – afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci – il decoro dell’immobile. Quella che prima era

una striscia di auto parcheggiate adesso è un’area verde curata in ogni dettaglio, che fungerà da anticamera ai giardini del Parco Orléans. Dalla presidenza rispondono alle critiche replicando che l’intervento è costato 900 mila euro.