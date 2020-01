L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’infortunio di Doda. Oggi si conoscerà il responso definitivo in merito. Si teme un eventuale interessamento dei legamenti che ne potrebbe compromettere il rientro nel corso di questa stagione. Un problema non di poco conto per il Palermo, che sulla fascia destra si ritrova senza alternative (a meno di adattare Peretti) e che in vista della prossima gara di campionato contro il Roccella deve fare i conti con la contemporanea assenza di Vaccaro sulla sinistra. In base alla gravità del suo infortunio, potrebbero cambiare anche le strategie di mercato, andando alla ricerca di un altro difensore classe 2000.