Gds: "Palermo. Ora nei cimiteri regna l’anarchia. Le salme a casa in lista d’attesa"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà dei cimiteri del Palermo.

Sono 713 in totale le bare sparse tra i viali dei Rotoli. Un caso emblematico dell’emergenza cimiteriale conclamata da mesi e ancora avvolta su se stessa in una spirale senza uscita.

Ha fatto discutere la vicenda della famiglia La Mantia, con la bara della signora defunta presente in casa per più di dieci giorni. E’ un problema che periodicamente emerge e che scaturisce dalla generale carenza di sepolture in città.