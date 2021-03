Gds: "Palermo. Ponte Corleone. Caos e traffico impazzito, un’ora per fare 7 chilometri"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle problematiche del Ponte Corleone e del traffico a Palermo.

Caos, polemiche, proteste e interrogativi sul futuro prossimo della viabilità sulla Circonvallazione.

«Siamo soddisfatti che il nostro esposto dopo numerose richieste di intervento rimaste inascoltate, abbia quantomeno sortito l’effetto di appalesare il gravissimo stato in cui versa il Ponte Corleone (ma anche il ponte Oreto) imponendo finalmente provvedimenti necessari per la sicurezza, vera priorità, ma siamo basiti dal continuare a constatare l’incapacità e l’immobilismo di questa amministrazione anche davanti al rischio incombente di strage, in attesa passiva e sempre più colpevole – dicono Ugo Forello e Giulia Argiroffi di Oso – Questa amministrazione conferma la sua imbarazzante inadeguatezza».