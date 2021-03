Gds: "Palermo. Ancora ladri in un asilo, ma arrivano i carabinieri. Potenziati i controlli dopo gli atti vandalici al Peter Pan"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ennesimo tentativo di furto ai danni di un asilo a Palermo.

Il “colpo facile” si è rivelato meno semplice del previsto e i due ladri che si erano introdotti di notte in una scuola sono stati colti con in mano ancora il bottino. Due pregiudicati, il 37enne Leonardo Cannizzo di Villabate e il 30enne Walter Andreozzi, residente a Misilmeri, sono stati sorpresi in flagrante dai carabinieri mentre prendevano di mira l’asilo comunale “La Malfa” di via Ammiraglio Cristodulo, ad Acqua dei Corsari, a pochi chilometri di distanza dalle loro residenze.

Non sembra l’obiettivo di questi raid è rubare, come dimostrato dal caso “Peter Pan” di via Barisano da Trani. La vicenda dell’asilo del Cep è stato oggetto di un grave attentato incendiario che l’ha quasi totalmente devastato.