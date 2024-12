Gds: “Palermo, oggi si torna in campo”

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, il Palermo torna in campo quest’oggi per preparare la sfida di domenica alle 15 al Barbera contro il Catanzaro. Una partita fondamentale per rialzare la testa dopo la sconfitta subita contro la Carrarese per 1-0. Saranno giorni di lavoro intenso per Dionisi e i suoi uomini, chiamati a trovare soluzioni alternative per migliorare il rendimento della squadra e correggere le lacune emerse finora.

Formazione e infortuni

Sul fronte degli infortuni, restano ai box Gomis e Blin, oltre a Pierozzi e Saric, che difficilmente saranno disponibili per la sfida contro i calabresi. Potrebbero però rientrare nell’undici titolare Segre e Di Francesco, entrambi subentrati dalla panchina nell’ultimo match.

Promozione natalizia per i tifosi

Sul fronte del pubblico, il Palermo ha lanciato la speciale tariffa «Promo Xmas», attiva per le gare contro Catanzaro e Bari (26 dicembre). Gli abbonati potranno acquistare biglietti scontati da cedere a terzi, con prezzi ridotti: da 14 euro per le curve fino a 30 euro per la tribuna. Inoltre, chi acquisterà un biglietto per Palermo-Catanzaro potrà accedere agli sconti anche per la sfida di Santo Stefano contro il Bari.

I tagliandi sono disponibili fino a esaurimento posti o all’inizio dell’evento, con prezzi interi che partono da 21 euro per le curve, 32 euro per la gradinata e 45 euro per la tribuna.

Un’occasione per ripartire

La sfida contro il Catanzaro sarà l’occasione per il Palermo di ritrovare il passo giusto e sfruttare il supporto del pubblico del Barbera, incentivato dalla promozione natalizia. La squadra avrà bisogno di compattezza e determinazione per lasciarsi alle spalle le difficoltà e guardare con fiducia alla seconda metà della stagione.