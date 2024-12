Corriere dello Sport: “Palermo, stabilita la strategia per il mercato di gennaio. Le ultime”

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport oggi in edicola, il Palermo ha delineato una strategia chiara in vista del mercato di gennaio: nessun intervento in porta, ma un possibile innesto a centrocampo. Le voci che parlavano di un possibile arrivo di Ionut Radu sono state smentite dalla società, che conferma piena fiducia nei suoi attuali portieri, Desplanches e Sirigu. Nonostante qualche incertezza del giovane ex Vicenza, la scelta è di puntare sulla sua crescita e sull’esperienza dell’ex azzurro.

Focus sul centrocampo

Diverso, invece, il discorso per la mediana, dove pesano gli infortuni di Alexis Blin e Saric. Blin, elemento fondamentale per dare equilibrio e sostanza al reparto, è fermo dopo l’operazione al tendine del bicipite femorale, e i tempi del suo rientro restano incerti. Come spiega Vannini, il Palermo valuterà con attenzione la situazione: se l’assenza si prolungherà oltre l’inizio del girone di ritorno, sarà necessario intervenire sul mercato per trovare un centrocampista con caratteristiche simili.

Slot “over” disponibile

La rescissione di Lucioni ha liberato uno slot “over”, e con Saric destinato probabilmente a partire dopo un periodo segnato da infortuni e rendimento al di sotto delle aspettative, la società rosanero potrebbe sfruttare questa opportunità per aggiungere qualità e profondità alla rosa.