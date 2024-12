Gds: “Palermo, errori individuali e gol subiti. Il dettaglio che pesa sui risultati”

Come analizzato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, il Palermo deve fare i conti con alcuni errori individuali che, nelle ultime partite, hanno inciso pesantemente sui risultati. Episodi sfortunati, come il retropassaggio errato di Gomes che ha regalato alla Carrarese il gol decisivo o l’errore di Nikolaou contro la Sampdoria, stanno costando caro ai rosanero, soprattutto quando la squadra non riesce a ribaltare la situazione.

Gli episodi chiave

Dall’autogol di Nedelcearu contro il Pisa al gol subito dal Cosenza, propiziato da una disattenzione di Ceccaroni, fino al mix di errori sul gol di Tello che ha deciso la sfida contro la Salernitana, sono diversi i momenti in cui la retroguardia rosanero ha mostrato fragilità. Nonostante ciò, i numeri della difesa restano tra i migliori del campionato: con soli 13 gol subiti, il Palermo è la seconda miglior difesa del torneo, a pari merito con il Sassuolo e dietro solo allo Spezia.

L’importanza della concentrazione

Questi episodi evidenziano l’importanza di aumentare la soglia di attenzione e la cura dei dettagli, soprattutto in un campionato così equilibrato, dove anche il minimo errore può fare la differenza. La squadra ha dimostrato solidità difensiva in molte occasioni, ma serve maggiore precisione per evitare che errori isolati pesino sull’andamento delle partite.

Un margine di crescita

Con numeri complessivamente positivi e un girone ancora da disputare, il Palermo ha la possibilità di migliorare ulteriormente, facendo tesoro degli errori commessi finora. La cura del dettaglio e l’attenzione in fase difensiva saranno fondamentali per affrontare al meglio le prossime sfide e consolidare il proprio percorso nel campionato.