L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritorno del Palermo in Serie C. Sul fronte festeggiamenti, c’è la volontà di rispettare un momento doloroso. Niente spumante, né brindisi, almeno pubblicamente. Anche perché buona parte dei giocatori ha già lasciato la Sicilia e alcuni di questi hanno pure la certezza di non far parte della rosa per la prossima stagione. Gli ultras della Curva Nord Inferiore hanno già fatto sapere di non avere intenzione di festeggiare per rispetto alle tante famiglie in crisi a causa della pandemia.