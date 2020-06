L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla promozione del Palermo in C. Oggi verrà ratificata dalla FIGC con il Consiglio federale che si riunirà alle 12. La Lnd, nel consiglio federale, ha un peso non indifferente sul voto delle proposte. Col 34% dei voti a disposizione, la richiesta dei dilettanti è praticamente certa dell’approvazione, che vedrebbe promosse oltre al Palermo le capolista degli altri gironi: Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto.