L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo del futuro. Sul fronte allenatore, il sogno rimane Boscaglia, ma la prospettiva di un ritorno in Serie C complica i piani del Palermo. Caserta potrebbe ritrovarsi offerte da club superiori rispetto alla C. Anche Italiano dello Spezia è un nome caldo. Più defilati i profili di Calori e Scienza del Monopoli. L’idea di base, però, è quella di scegliere un tecnico giovane con cui si possa costruire un progetto ad ampio raggio, che vada al di làdella sola promozione in Serie B. Un obiettivo che il Palermo vuole centrare già al primo anno.