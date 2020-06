L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord rosanero datato 8 giugno 1997. In quel giorno si salutò la Serie B con un Palermo-Chievo, che vide soltanto 49 spettatori paganti. Dai pochi presenti non essendoci più nulla per cui lottare in campionato, arrivarono soltanto fischi e insulti.