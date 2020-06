L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro del Palermo. Oggi, con molta probabilità, arriverà la ratifica della promozione in Serie C. Successivamente si costruirà una squadra in grado di ambire alla Serie B, molto passa dalla pace societaria, che al momento non c’è. Domani ci sarà la resa dei conti nell’assemblea e la speranza è che non volino altri stracci.