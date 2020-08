L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di un Palermo che non ha ancora comunicato le date del ritiro e deve ancora organizzare tutti i protocolli della FIGC. In realtà però. nel girone C nessuno ha ancora stabilito le date del pre-campionato.

Il Bari ad esempio, deve ancora valutare la location tra Castel Di Sangro, Alfedena e Rivisondoli. L’Avellino andrà a Sturno.