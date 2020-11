L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui festeggiamenti dei 120 anni del Palermo.

Oggi è il compleanno del club, non dei colori rosanero, divenuti protagonisti in seguito. La maglia dell’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club aveva infatti i colori sociali rosso e blu, ma la prima divisa con cui la squadra palermitana scese in campo, stando alle cronache dell’epoca, era bianca e rossa. Lo stemma del Palermo Foot-Ball Club, invece, era per metà bianco e per metà blu, i colori che sono stati scelti dalla società di viale del Fante per la terza maglia da indossare in questa stagione.





Oltre al museo e alla maglia celebrativa, per commemorare la fondazione del club è in programma l’emissione di un francobollo dedicato al Palermo, disegnato dall’artista Francesco De Grandi. Verrà aperto eccezionalmente l’ufficio postale di viale Alcide De Gasperi, dove saranno disponibili per la vendita sia il francobollo, sia gli altri materiali filatelici da collezione.