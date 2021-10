L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su un incidente avvenuto la scorsa estate che ha visto morire dopo 100 giorni di agonia un 35enne.

Per 100 giorni la sua bacheca Facebook è stata come una grande sala di attesa di fronte l’ospedale Civico, con tutti gli amici di Michelangelo Pavoniti, ad incoraggiare il 35enne dopo il terribile incidente che lo scorso 20 giugno lo aveva visto coinvolto, sull’autostrada Palermo-Catania, fra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia.

“Elio”, come tutti chiamavano e lo conoscevano ha lottato davvero come un leone in quella sala di rianimazione, ma alla fine purtroppo ha perso la sua battaglia. È morto tra le lacrime di tutti, anche dei medici, degli infermieri e di chi in questi tre mesi e mezzo ha davvero sperato nel miracolo, che purtroppo non è avvenuto. Erano troppo gravi le ferite del 35enne, più gravi degli altri tre che erano con lui all’interno dell’auto, una Citroen C1, quando la vettura finì contro il guard-rail e poi si ribaltò.