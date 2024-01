Gds: “Palermo Movida sotto pressione, agenti in centro”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul pressing delle forze dell’ordine sulla Movida a Palermo.

Al setaccio anche il centro storico, la stretta sulla movida va avanti senza soluzione di continuità: 210 persone identificate, 79 mezzi controllati, 33 violazioni del codice della strada accertate e sanzionate e 5 i veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa: è il risultato dei controlli realizzati da carabinieri, polizia e polizia municipale nelle strade della città vecchia. In particolare, il protocollo Alto impatto, nato dopo i recenti episodi di violenza ed a carattere interforze, ha acceso i suoi fari sui luoghi del divertimento tra la Cattedrale e i Quattro Canti, affollati da turisti e cittadini: le squadre delle forze dell’ordine hanno presidiato pomeriggio e notte corso Vittorio Emanuele, la zona di piazza Indipendenza e corso Alberto Amedeo con continue ronde e postazioni fisse.

Controlli anche in via Maqueda delle sole squadre della polizia municipale: nel mirino, i trasgressori dell’ordinanza comunale che vieta il transito di motocicli elettrici, monopattini e biciclette. La stretta prosegue e tenta di arginare una scia di violenza che sembra però trovare sempre una strada alternativa. Solo in questa settimana sono stati tre gli episodi che hanno restituito alla città furti, minacce e feriti da armi bianche: prima il colpo alla tabaccheria difronte il palazzo di giustizia (il secondo episodio subito nel giro di un mese e mezzo), nel quale il titolare è rimasto ferito fortunatamente solo in modo superficiale dal fendente di uno dei due malviventi, poi i due accoltellamenti alla Noce e al Borgo Vecchio, che hanno coinvolto rispettivamente un uomo di 47 anni e un ragazzo di venticinque. Una nuova, vecchia ondata di violenza che ha dato più forza alla raccolta firme organizzata dal comitato Uniti per il quartiere, che raccoglie residenti e imprenditori del centro storico ormai stufi e in ginocchio per le continue rapine e tentativi di furti.