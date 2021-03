L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’arrivo dei monopattini a Palermo.

Ieri si sono presentate quattro società private. L’obiettivo è dare un’ulteriore alternativa ai palermitani per i loro spostamenti e diminuire il peso del traffico per le vie della città. Il mezzo potrà essere utilizzato anche dagli adolescenti tra i 14 e i 18 anni, ma è obbligatorio l’uso del caschetto.





Ieri erano gli stessi vigili urbani a chiedere informazioni ai rappresentanti delle aziende su come comportarsi e su quali regole far rispettare. Tra queste, anche non poter viaggiare in due o sui marciapiedi, a meno che non si tratti di pista ciclabile. Il 20enne Carlo storce il naso: «Venti centesimi per ogni minuto della corsa, dopo aver già pagato un euro al momento del noleggio, mi sembrano eccessivi. Dopo 10 minuti, già se ne sono andati 2 euro».