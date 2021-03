L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ZTL a Palermo.

Vengono riattivati i varchi d’accesso in centro storico. Torna la zona a traffico limitato dopo la sospensione che l’amministrazione comunale aveva stabilito prima di Natale. La Lega annuncia che oggi darà vita a un sit-in di protesta a mezzogiorno, all’ingresso di via Roma, lato Piazza Giulio Cesare.





«Riattivare la Ztl in questo momento in cui il ponte Corleone è a scartamento ridotto, mentre tanti altri cantieri sono disseminati in città, è un vero e proprio attentato ai palermitani, oltre che un atto illogico che serve solo a fare multe ai cittadini», dichiara Elisabetta Luparello, responsabile provinciale giovani dei salviniani e organizzatrice dell’evento.