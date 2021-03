L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla didattica in presenza a Palermo.

Alcune scuole hanno raggiunto la quota del 60% degli studenti in presenza, altre stanno organizzando gli spazi per consentire il rientro di più ragazzi rispetto all’attuale 50%.





Il liceo scientifico Cannizzaro, i licei classici Meli e Garibaldi, l’artistico Catalano e il liceo scientifico Benedetto Croce sono rimasti a

quota 50. «E in alcuni plessi – dice la dirigente scolastica Simonetta Calafiore – non arriveremo mai al 75 per cento perché, dovendo mettere

in atto, i dovuti distanziamenti, gli spazi non sono sufficienti». Ha portato al 60% invece il rientro in presenza l’istituto professionale Ascione. «Stiamo provando ad aumentare il numero dei ragazzi in presenza gradualmente – dice la preside Rosaria Inguanta – e dal 50

siamo passati al 60 per cento. Non so se arriveremo mai al 75. Il nostro obiettivo è quello di riempire le aule quanto lo consentono le misure

di sicurezza».