L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche della questione rifiuti a Palermo.

La minaccia adesso ha un doppio volto: da un lato è già visibile una nuova emergenza rifiuti, sull’altro, seppur con contorni sfocati, la paventata precettazione dei lavoratori della Rap.





«La situazione ora è diventata preoccupante», ammette il presidente Giuseppe Norata, che ieri non ha potuto raccogliere, come sperava, il dietrofront dei dipendenti che restano in stato di agitazione. In strada ci sono circa mille tonnellate, il lavoro di circa un giorno nella raccolta, e la città «non può permettersi questi stop – aggiunge Norata -. Abbiamo comunicato l’esito dell’incontro al prefetto e al sindaco, ora ci aspettiamo i provvedimenti opportuni previsti nel caso di interruzione o rallentamento nocivo del servizio di igiene pubblica. I lavoratori hanno confermato che rientreranno nei turni domenicali, ma non basta per scacciare l’incubo di strade sporche e cassonetti stracolmi».