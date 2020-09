L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul disinnesco di una bomba nella zona del porto di Palermo.

Avverrà il 13 settembre e a partire dalle 6 del mattino inizieranno le procedura di evacuazione per quelle persone che abitano o lavorano all’interno dell’area rossa. Si tratta di 2.512 famiglie residenti nell’area per un totale di 5.995 persone. Ci sarà un servizio gratuito di otto autobus dell’Amat e di 20 mezzi della protezione civile con punto di raccolta al capolinea di piazza Don Sturzo. Per quelle persone e quei nuclei familiari che non hanno la possibilità di essere ospitati da parenti o amici durante le fasi del disinnesco, il Comune attiverà tre punti di accoglienza: lo stadio Barbera, il PalaUditore e il PalaOreto.