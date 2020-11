L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla diminuzione di furti e rapine a Palermo.

Il trend viene confermato dal sindaco Leoluca Orlando:





«Palermo, a dispetto di molti stereotipi, è una città più sicura di altre e che certamente il numero complessivo dei delitti è in calo. È un dato che deve far riflettere per confermare l’urgenza che si intervenga per sostenere le famiglie sempre più in difficoltà e impedire che la crisi economica possa ridare forza alla criminalità».