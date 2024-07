Gds: “Palermo, Mazzitelli rimane il sogno per la regia”

È caccia ai rinforzi Carissoni è un’opzione per le corsie, in difesa Romagnoli o Gyomber se Lucioni non resta

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Mazzitelli obiettivo di mercato del Palermo.

Chissà se la settimana a Livigno sarà di buon auspicio per dare una svolta decisiva al mercato del Palermo per la stagione che può ormai ritenersi aperta. Domani, infatti, il gruppo rosanero si ritroverà nella sede che ospiterà la prima fase della preparazione, prima del trasferimento a Manchester. Poco meno di venti giorni serviranno a Dionisi per capire chi dei ragazzi ha la voglia e la determinazione per lottare e restare in questo gruppo, affrontando una stagione ambiziosa.

A questi si aggiungeranno nuovi elementi che il direttore sportivo De Sanctis sta cercando di portare in squadra il prima possibile, purché le condizioni siano favorevoli per tutte le parti coinvolte. Ad esempio, Gomis arriverà già questa settimana a Livigno. Il portiere senegalese affiancherà Desplanches in attesa di capire chi sarà il terzo portiere, con la speranza di riuscire a piazzare Pigliacelli il più presto possibile. In difesa, Nikolaou dovrebbe essere il secondo acquisto ufficiale del Palermo. L’accordo con lo Spezia è praticamente definito e da domani ogni giorno potrebbe essere quello buono per l’annuncio ufficiale. Resta da risolvere la questione Lucioni, che ha un anno di contratto e vorrebbe una garanzia di prolungamento, cosa che altre società gli offrono. Questo rende la pista che porta a Gyomber momentaneamente bloccata. Anche la trattativa per Romagnoli è in piedi, aumentando la qualità del reparto difensivo.

Per quanto riguarda gli esterni difensivi, Aurelio è praticamente un separato in casa e Buttaro non offre le dovute garanzie. Il profilo di Carissoni acquista quindi maggior valore per la sua duttilità: di piede destro, gioca prevalentemente a sinistra e si è rivelato una delle sorprese dello scorso campionato. Palermo potrebbe prenderlo accontentando sia il Cittadella che il giocatore stesso.

A centrocampo, il ritiro sarà fondamentale per valutare Gomes e Stulac. Dionisi dovrà capire se uno di loro sarà il play titolare del Palermo. Il sogno rimane Mazzitelli, e De Sanctis farà di tutto per convincere il Frosinone a cedere il giocatore, ideale per impostare il gioco e supportare la fase difensiva.

Si cercherà anche un nuovo elemento capace di creare superiorità numerica sugli esterni offensivi, con il nome di Caso in considerazione. In avanti, dopo l’addio di Soleri e i dubbi sulla permanenza di capitan Brunori, bisognerà capire su chi affidarsi. Pedro Mendes sembra il nome più vicino ai rosanero, mentre Vata ha firmato per il Watford.