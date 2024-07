Gds: “Il Palermo cede i pezzi da novanta”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e la cessione di alcuni pezzi da 90.

Nella terza stagione del City Football Group a Palermo, era chiaro che un nuovo corso sarebbe iniziato già la mattina successiva all’eliminazione ai play-off contro il Venezia. I segnali di cambiamento sono diventati sempre più evidenti con il passare dei giorni. Il messaggio è stato chiaro fin dall’inizio: tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile. Se sarà necessario sacrificare qualche pilastro delle annate precedenti, la società andrà fino in fondo. L’organico a disposizione di Dionisi è già numericamente imponente, e occorre snellire rapidamente perché l’ufficializzazione dei primi acquisti dell’era De Sanctis è imminente.

Nei prossimi giorni sono previsti alcuni addii importanti. Soleri andrà allo Spezia nell’ambito dell’affare Nikolaou, mentre Pigliacelli cercherà una soluzione per passare dal ruolo di terzo portiere a Palermo, dove sarebbe relegato con l’arrivo di Gomis, a quello di primo portiere in un’altra squadra. Soleri ha giocato 32 partite e Pigliacelli 37 tra campionato e play-off nella stagione appena conclusa. Soleri è stato uno dei protagonisti principali della promozione in Serie B nel 2022, mentre Pigliacelli era il portiere su cui Rinaudo aveva puntato dopo il ritorno in Serie B.

Finora, il Palermo aveva ceduto solo due giocatori di primo piano: Saric all’Antalyaspor nell’agosto 2023 e Mateju allo Spezia nel gennaio 2024. Le altre cessioni riguardavano giocatori con poco spazio in rosa o per i quali non era stata confermata la riconferma dal prestito. Tuttavia, rispetto all’estate scorsa, il rinnovamento della squadra sarà molto più profondo.

Per raggiungere i risultati mancati negli ultimi due anni, è necessario un taglio netto con il passato e con quei giocatori che non hanno convinto appieno. Soleri e Pigliacelli rientrano in questa categoria. La dirigenza ha ritenuto necessario un cambio tanto in attacco quanto in porta. Soleri ha sempre dimostrato volontà, corsa e cuore, ma 10 gol in 24 mesi sono pochi per ambire a un ruolo primario in una squadra che punta alla promozione diretta. Pigliacelli, invece, paga la presenza di un concorrente in ascesa come Desplanches e alcuni difetti nelle conclusioni da fuori area.

Entrambi i giocatori saranno sostituiti da profili che possano alzare il livello della squadra. Pigliacelli è già stato rimpiazzato con Gomis, che entrerà in competizione con Desplanches dopo una stagione deludente al Lorient. La sostituzione di una punta di peso come Soleri sarà più complicata, poiché il suo contributo dalla panchina è stato significativo in Serie B, mentre ha avuto maggiori difficoltà come titolare. Anche Aurelio si trasferirà allo Spezia in prestito, dopo una stagione segnata da infortuni e alcuni errori significativi, avendo giocato solo undici partite nel 2024.