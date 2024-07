Ag. Vandeputte: «Palermo? Il calciatore si è fidato di me»

Jari Vandeputte è stato un acquisto significativo per la Cremonese. Nonostante molti club abbiano mostrato interesse sia nella precedente che nell’attuale sessione di calciomercato, i grigiorossi sono riusciti a battere la concorrenza, assicurandosi il giocatore. Vincenzo Pisacane, l’agente di Vandeputte, ha parlato dell’affare in un’intervista con Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, spiegando come la Cremonese sia riuscita a concludere con successo l’operazione.

Pisacane, perché avete scelto la Cremonese? «È stata la squadra che ha dato più seguito all’Interesse e ci è piaciuto il progetto».

Sul suo assistito c’erano tanti interessamenti… «C’erano tante squadre in B e qualcuna in A, ma il direttore sportivo Giacchetta è stato bravo e capace a far capire quanto puntassero sul ragazzo. E anche il mister ha fatto la sua parte».

Palermo, Salernitana e non solo. Alla fine vi siete accasati alla Cremonese. «È stato semplice: il ragazzo mi ha detto ‘fai tu’ e si è fidato. Così abbiamo fatto questa scelta».