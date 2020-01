L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul pareggio tra San Tommaso e Palermo. Ci si aspettava molto da Floriano e le sue giocate non sono mai state banali, ma circondato da due o più avversari non ha mai trovato lo spazio per incidere. Ancora un po’ fuori dagli schemi di Pergolizzi. Il solo Floriano non potrebbe bastare a migliorare una squadra a cui manca fantasia e anche forza fisica. Al San Tommaso è bastato cambiare modulo e inserire il possente Konate per dare una svolta alla partita, mentre i rosa arrancavano in difesa del gol.