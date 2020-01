L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul pareggio tra San Tommaso e Palermo. Un pari amarissimo per i rosa: a quattro minuti dal termine del tempo regolamentare il centrocampista Alleruzzo ha pareggiato di testa in mischia la rete segnata all’inizio della ripresa da Langella. Se oggi il Savoia dovesse passare a Castrovillari, il vantaggio dei rosa diventerebbe solo un -1. Il portiere avversario Landi non ha compiuto alcuna parata di rilievo. Non riuscire a sviluppare una fase offensiva incisiva contro la peggiore difesa del campionato lascia interdetti. Insomma, a cosa serve amministrare il possesso della palla se non si arriva mai alla conclusione?