L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla protesta di istruttori e titolari di centri fitness.

Ieri hanno manifestato in piazza Verdi a Palermo, contro la chiusura di palestre, piscine e centri sportivi, imposta dall’ultimo Dpcm. Si sono stesi per terra, rimanendo immobili, per esprimere il proprio dissenso per le ultime norme anti contagio.







«Ci siamo adeguati ai protocolli

di sicurezza – dicono gli organizzatori – abbiamo investito risorse e seguito scrupolosamente le regole. Non è servito. Ci dicono che possiamo fare attività individuale all’aperto, ma siamo a novembre. Forse al Sud siamo più fortunati ma per quanto? La serie A di calcio però gioca nonostante i contagi».