L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Proseguono i contatti per riportare in rosanero buona parte degli under protagonisti nell’ultima stagione. Tra pochi giorni Peretti sarà libero da vincoli contrattuali col Verona e potrà accasarsi in un’altra squadra. Per Kraja e Fallani si tratta con Atalanta e Spal, puntando al riscatto di entrambi a titolo definitivo. In divenire i negoziati col Lecce per Felici, con la Roma per Silipo e col Pisa per Langella.