L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul problema rifiuti a Palermo.

Piove sui roghi appiccati ai cassonetti e l’immondizia diventa fumo che si alza in cielo. Mercoledì notte operazioni di spegnimento in via San Filippo, in via Sirio, in corso Calatafimi, in via Gustavo Roccella, in via Belmonte Chiavelli, in via Epifanio Li Puma, in via Pietro dell’Aquila in via Felicia Impastato.





In alcune zone come al Cep, a Borgo Nuovo e allo Zen le squadre

dei pompieri sono tornate più volte per spegnere le fiamme che minacciavano le automobili.