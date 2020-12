L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sconfitta del Palermo.

Boscaglia anche ieri ha rimarcato che gli avversari sono bravi a perdere tempo. Giustificazioni che reggono se perdi contro squadre che in C ci sguazzano da anni, ma non se lo fai contro Turris e Foggia.





Entrambe hanno fatto lo stesso percorso del Palermo. E allora sarebbe meglio che tutti – allenatore, giocatori e società – iniziassero a capire cosa serve per far diventare il Palermo una squadra.