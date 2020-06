L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del decreto riguardante l’emersione del lavoro nero e la regolarizzazione di colf, badanti e braccianti italiani che non sta dando i frutti sperati. «L’afflusso di datori di lavoro che vengono a chiedere informazioni è alto – ammette il segretario d’organizzazio – ne Cgil Palermo, Francesco Piastra – ma pochi effettivamente presentano la domanda. E questo è dovuto sia ad alcune difficoltà tecniche che ai nodi strutturali del decreto». «A pagare i 500 euro previsti dal decreto – spiega il presidente dell’Anolf, Valentina Campanella – sono soprattutto anziani, anche non autosufficienti, che vogliono regolarizzare chi li assiste. Un segnale preciso del fatto che mancano in città i servizi socio-assistenziali per questa fascia d’età. Una grande pecca è che da questa sanatoria sono esclusi tutti gli stranieri impiegati nell’edilizia, nella ristorazione e nel settore turistico-alberghiero».