L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di attese e code con assembramenti negli ufficiali postali di Palermo. Lunghe code alla posta centrale di via Roma: in questi giorni gli utenti segnalano un’attesa media dalle 2 alle 3 ore. Chi si stanca, si butta sulle gradinate e scoppiano le risse su chi rientra in coda per il turno. In qualche occasione è stato anche necessario l’intervento dei carabinieri per sedare gli animi. Gli sportelli

chiudono all’orario stabilito anche se c’è gente in coda e questo

aumenta le scene di isteria – conclude il quotidiano -.