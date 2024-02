Gds: “Palermo. L’auto si ribalta, muore un orologiaio”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su un incidente stradale nel quale ha perso la vita un uomo di 62 anni.

Cinque morti nel giro di 40 giorni, tre da quando è scoccato il 2024. Era davvero tanto tempo che non si assisteva inizio anno così drammatico, per le strade della provincia. Pedoni, motociclisti, automobilisti, giovani e meno giovani: una vera e propria ecatombe.

Per non parlare del bollettino che quotidianamente si legge, con feriti, anche gravi, trasportati d’urgenza in ospedale, tra prognosi riservata e codici rossi. L’ultima vittima in ordine di tempo è Giovanni Pollicino, 62 anni, Gianfranco per gli amici, orologiaio di Carini, morto a Villa Sofia dove era stato trasportato dopo un tremendo incidente stradale in via Mattei, nella zona di Partanna Mondello.

La sua auto, una Mercedes decappottabile, è finita fuori strada, con la vettura che si è ribaltata più volte, con la vittima che è stata sbalzato fuori dall’abitacolo. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, una cosa contro il tempo che però si è rivelata inutile: troppo gravi le ferite. Secondo quanto ricostruito dal personale dell’infortunistica della polizia municipale che indaga sull’accaduto, erano da poco trascorse le 20 quando, per cause ancora da accertare, l’automobilista è uscito fuori strada.