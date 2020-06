L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” ricorda la tragica scomparsa di Agostino Cardovino, il ragazzo di 17 anni che ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica in viale Regione Siciliana. Ieri, i suoi amici si sono ritrovati nello stesso posto per una manifestazione, con l’obiettivo di chiedere più sicurezza in quel maledetto incrocio di via Perpignano. Vincenzo Figuccia, deputato regionale dell’Udc, spiega: «Un ponte o sovrappasso come quello che noi chiediamo, in altre città, le amministrazioni lo avrebbero realizzato in due giorni. Non dobbiamo dimenticare quello che è successo in questi giorni». Continuano intanto anche le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Non è ancora certo il responsabile.