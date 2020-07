L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’ex centrocampista del Palermo Daniele Di Donato, che quest’anno ha allenato in serie C. «È stato fatto un grande passo, vincere il campionato di Serie D non era una cosa scontata. Sono stati bravi tutti e adesso si deve continuare su questa falsariga. Il mio Palermo era costruito per vincere sin dall’inizio e in condizioni del genere è sempre difficile, perché tutti ti affrontano come se fosse una finale di Champions, vedendoti come la squadra da battere».

Uno scenario che potrebbe ripetersi quest’anno, dato che l’ambizione della società è quella di compiere il doppio salto e centrare il ritorno immediato in Serie B. Obiettivo per nulla semplice da raggiungere, ma nella storia del calcio italiano non mancano casi simili: «Il Palermo deve fare una scelta – prosegue l’ex centrocampista rosanero – se punta al doppio salto deve sicuramente acquistare giocatori di categoria importante. Alcuni li ha già, ma serve un mix. Palermo però è una piazza ambita da qualunque tipo di giocatore, si può fare un gran lavoro » . «Sicuramente ai tempi era un campionato più competitivo e più affascinante. In Serie C arrivavano persino giocatori provenienti dalla Serie A. Adesso invece si vedono in campo tanti giovani, perché molte società per tante difficoltà puntano sui ragazzi e forse è giusto così. La Serie C di una volta, però, era veramente difficile. Non che adesso non lo sia, ma è tutto diverso» – ha concluso -.