L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. La Reggina allarga lo spiraglio per Corazza, ma anche Modena e Ternana valutano l’affare. La società rosanero valuta piste alternative, tra cui Biasci del Carpi, finito nel mirino della Reggiana neopromossa in B. Stessa situazione per Brighenti, cercato dal Como. Nell’elenco dei

possibili obiettivi del Palermo sono finiti: Comi (Pro Vercelli), Caturano (Virtus Entella), Di Piazza (Catanzaro), Magnaghi (Pordenone), Gliozzi

(Sassuolo) e Costantino (Triestina).