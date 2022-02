L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle assunzioni alla Rap.

Via al piano di rinforzi del personale alla Rap. Dopo il concorso per assumere 46 autisti e due dirigenti, già in corso di svolgimento, l’azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti fa il primo passo per l’altro reclutamento, il più atteso e corposo come numero: il bando per 106 nuovi operatori che andranno a rimpinguare la flotta (esigua) già affannosamente impegnata tra la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento delle strade. Le risorse ci sono, ora si dovrà solo attendere la preparazione della piattaforma online dove fare convergere le istanze di chi avrà i requisiti.

Per la pubblicazione passeranno, a occhio e croce, una quindicina di giorni. Poi il via alla selezione. L’operazione costerà 2 milioni e mezzo l’anno. «Siamo ancora in contatto con il portale smart per definire gli ultimi dettagli. L’aver dato mandato agli uffici di procedere con l’avvio del bando per la copertura dei vuoti in organico è una priorità per annullare le attuali e note carenze di servizio dovute alla sempre più persistente mancanza di personale a causa di cessazioni anticipate dal lavoro e pensionamenti – spiega Girolamo Caruso, amministratore unico di Rap -. La pubblicazione del provvedimento, già autorizzato dal Comune nell’ambito del piano triennale del fabbisogno del personale aziendale nel 2019, si aggiunge a quelli già invece in fase di definizione».