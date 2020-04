L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche della crisi che sta colpendo il settore dei parrucchieri e dei barbieri. Nunzio Reina, responsabile dell’Area Produzione di Confesercenti Palermo e vice presidente della Camera di Commercio, ha fatto rumore sulla propria pagina Facebook. Qualche segnale positivo, a livello nazionale, sembra arrivare, «ma se non dovesse succedere, inviterò tutti – scrive Reina – al deposito virtuale delle licenze e, a quel punto, a essere tutti alla pari con le proprie borsette in giro per le case dei nostri clienti». «Ma la mia vuole essere solo una provocazione che nasce da quello che si vede in giro. Ho l’occhio di chi fa questo mestiere e vedo in città uomini col taglio di capelli perfetto o donne col colore appena rifatto. Questo perché ovviamente c’è chi esercita abusivamente la professione aprendo la propria bottega o facendo il servizio a domicilio. Basta dire – aggiunge Reina – che la percentuale di abusivismo, a livello nazionale, è salita dal 16% al 26%. Spesso si tratta anche di titolari con regolare licenza o dei dipendenti di questi stessi negozi. Ricevo ogni giorno telefonate che denunciano questo fenomeno ed ecco perché stiamo insistendo per la riapertura il 4 maggio. Anche perché credo in una cosa: un salone che riapre con tutte le nuove misure del caso è di certo molto più sicuro di un servizio a domicilio» ha concluso Reina.