L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di incubo per l’affitto che non fa dormire famiglie e commercianti in questo periodo di crisi da Coronavirus. Il Sunia Palermo chiede un nuovo intervento di integrazione all’affitto per le famiglie in difficoltà legato all’emergenza Coronavirus in atto. L’ultimo bando pubblicato dalla Regione, rivolto a circa 5 mila famiglie siciliane, la cui presentazione delle istanze è stata rinviata al 13 maggio – scrive il quotidiano -, mette al riparo solo chi aveva un contratto d’affitto già in corso nel 2018. Per il momento, gli inquilini hanno come unica possibilità un concordato con il proprietario di casa per la riduzione o la sospensione del canone.