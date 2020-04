L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche di come il mix di controlli sulle strade per le misure anti Covid abbia aiutato anche la Rap a Palermo. Secondo i calcoli, nel periodo che va dal 9 marzo al 18 aprile (il periodo che va dall’inizio del protocollo di emergenza agli ultimi giorni) la produzione di ingombranti è diminuita del 70% rispetto ai periodi pre-Covid19. «Questo 70% è da guardare come dato complessivo: comprende, infatti, anche il fatto che i centri comunali di raccolta e le isole mobili siano chiusi e che è stato anche interrotto il servizio di ritiro a domicilio. Ma è innegabile che la voce più grossa riguardi l’abbandono illecito in strada», spiega il presidente della Rap Giuseppe Norata.