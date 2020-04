L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’indice del contagio da Coronavirus che in Sicilia è in fase calante. Il tasso di trasmissibilità, secondo l’Università di Palermo, è attorno allo 0,78 per cento in questo momento. A Palermo ci sarebbero – scrive il quotidiano – tre casi ogni diecimila residenti, e questo posizionerebbe la città al centesimo e penultimo posto di una classifica che vede in testa Cremona, Piacenza, Lodi e Bergamo che anno una persona positiva ogni 91 abitanti. La curva dell’epidemia dunque in discesa, e questo conferma come le misure di contenimento abbiano avuto un effetto determinante. I picchi nel capoluogo siciliano si sono avuto in tre casi: il 12 marzo al comando dei Carabinieri, tra il 22 e il 25 marzo con i 130 casi di Villafrati, e tra il 7 e il 19 aprile con i 38 pazienti di Villa Maria Eleonora.