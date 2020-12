L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli anti-Covid 19.

Posti di blocco all’ingresso e in uscita dalla città, controlli nei punti nevralgici delle strade in provincia, ma anche all’aeroporto, porto e alla stazione dove saranno realizzati check point per effettuare i tamponi e identificare i passeggeri in transito.





Dal 24 dicembre al primo gennaio, centinaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani presidieranno le strade e le principali arterie pedonali del centro storico da via Libertà a via Ruggero Settimo; da piazzetta Bagnasco a via Magliocco; da via Maqueda a piazza

Caracciolo e da piazza Sant’Anna fino al Foro Italico.