Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’evento di Natale con i giornalisti. Ecco quanto affermato:

«Restare in questa categoria sarebbe infame. Bisogna lavorare duro e restare lucidi. La Ternana sta raccogliendo tanti punti, molti di più di squadre di serie A. Con i suoi 30 punti il Bari sarebbe in vetta, in un altro girone. In caso di vittoria con il Palermo non ci sarà nessun premio per la squadra. Se non ci fosse stato il COVID-19 avremmo fatto una campagna abbonamenti con fuochi d’artificio».





«Nelle gare contro Avellino e Palermo esigo sei punti. Non possiamo perdere altro terreno».