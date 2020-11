L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta la spinta social di Roberto Biffi, ex capitano del Palermo.

«Forza ragazzi – scrive Biffi nel suo post Instagram – il derby è una questione d’onore… facciamoci valere e capiranno chi siamo».





In precedenza, sempre sul noto social network, Biffi ha pubblicato una foto che lo ritrae con la Coppa Italia di Serie C vinta nel 1993, anno in cui il

Palermo ottenne anche la promozione in Serie B grazie alla vittoria del campionato: «Eccolo il trofeo vinto meritatamente nell’anno del duplete rosanero».