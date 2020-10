L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla crisi del Palermo. La terza sconfitta su quattro partite è quella più dolorosa. Il Bisceglie è una squadra piccola piccola, lo scorso anno retrocessa e poi riammessa al posto del penalizzato Picerno.

Il gol nel finale di Luperini ha reso meno amara la sconfitta, concedendo ai rosa sette minuti di speranza. Boscaglia ha rischiato inserendo i suoi giocatori più tecnici, prima Floriano, poi anche Silipo. Il finale è stato un arrembante quanto confuso attacco dei rosa.





La sensazione è che il tecnico gelese non abbia ancora trovato il modo per sfruttare al meglio l”organico a disposizione e che molti rosa non abbiano compreso il peso della maglia che indossano.