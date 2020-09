L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Da capire se la trattativa per Foglia avrà esito positivo. Alla fine l’innesto sicuro sarà Odjer. Il ghanese ex Trapani già oggi dovrebbe essere in città per le visite mediche. I sondaggi per Gerardi, Vano, Gliozzi e Kanoute non hanno portato a vere e proprie trattative.