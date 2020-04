L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui furbetti in giro senza giustificazione. «Stavo fumando amabilmente una sigaretta» oppure «sono su questa panchina perché sto aspettando la mia fidanzata» o ancora «sono uscito perché mi seccava stare a casa». La litania delle giustificazioni (ingiustificabili) di chi viola le restrizioni contro la diffusione del Covid-19 fa spesso sorridere e sono ben oltre un migliaio le persone che sono state pizzicate finora dalle forze dell’ordine. La cinquantina di decreti penali di condanna che l’ufficio giudiziario guidato da Francesco Lo Voi aveva predisposto non avrà seguito e nei casi più lievi si opterà per la sanzione amministrativa.